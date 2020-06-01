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Призначено нового очільника поліції Вінницької області

Новини » Політика     01.06.2020 - 13:48
Призначено нового очільника поліції Вінницької області
Фото: Іван Іщенко (facebook.com/vinn.police)

Іщенко працює в правоохоронних органах вже 18 років

Голова Національної поліції Ігор Клименко представив нового керівника поліції Вінницької області. Очолив поліцію цього регіону Іван Іщенко.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Іван Іщенко - офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції Одеської області.

Нагадаємо, колишнього очільника поліції Вінницької області звільнили через перестрілку в Броварах. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція цього регіону пропустила людей зі зброєю в інший регіон.

Зазначимо, що в сутичках між перевізниками в Броварах приймали участь близько 100 людей. Станом на сьогодні вже 20 підозрюваних арештували без права на заставу.

Додамо, що судові засідання по справі перестрілки у Броварах досі тривають.

РБК-Україна писало, що у Раді хочуть заслухати Авакова через ситуації у Кагарлику та Броварах.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияВинницкая областьБровары
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