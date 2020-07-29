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Назначен новый глава полиции Черниговской области

Чернигов, Среда 29 июля 2020 17:17
Назначен новый глава полиции Черниговской области
Фото: Владимир Нидзельский (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Новым главой полиции Черниговской области стал Владимир Нидзельский

Новым главой Главного управления Национальной полиции в Черниговской области назначен Владимир Нидзельский. На этой должности он сменил Эдуарда Алехина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Представление нового руководителя областной полиции прошло сегодня, 29 июля, в Чернигове.

До назначения Нидзельский занимал должность начальника управления стратегических расследований в Киевской области. Также имеет опыт работы в Черниговской области - на протяжении года занимал должность начальника Управления защиты экономики в регионе.

Предыдущий руководитель полиции Черниговской области Эдуард Алехин был переведен в центральный орган управления Нацполиции.

Напомним, на прошлой неделе министр внутренних дел Арсен Аваков представил нового главу полиции Николаевской области - им стал полковник полиции Сергей Шайхет.

Также сообщалось, что в начале июня Ивана Иващенко назначили новым главой полиции Винницкой области, после того, как предыдущего руководителя уволили перестрелки в Броварах.

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