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Призначений новий глава поліції Чернігівській області

Чернігів, Середа 29 липня 2020 17:17
Призначений новий глава поліції Чернігівській області
Фото: Володимир Нідзельська (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Новим главою поліції Чернігівської області став Володимир Нідзельський

Новим главою Головного управління Національної поліції у Чернігівській області призначений Володимир Нідзельський. На цій посаді він змінив Едуарда Альохіна.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Представлення нового керівника обласної поліції пройшло сьогодні, 29 липня, в Чернігові.

До призначення Нідзельський обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Київській області. Також має досвід роботи у Чернігівській області - протягом року обіймав посаду начальника Управління захисту економіки в регіоні.

Попередній керівник поліції Чернігівської області Едуард Альохін був переведений в центральний орган управління Нацполиции.

Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив нового главу поліції Миколаївської області - ним став полковник поліції Сергій Шайхет.

Також повідомлялося, що на початку червня Івана Іващенка призначили новим главою поліції Вінницької області, після того, як попереднього керівника звільнили перестрілки в Броварах.

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