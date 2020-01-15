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У патрульной полиции Харьковской области новый руководитель

Новости » Общество     15.01.2020 - 14:43
У патрульной полиции Харьковской области новый руководитель
Фото: Алена Стрижак (mvs.gov.ua)

Руководителем назначили 31-летнюю Алену Стрижак

Новым руководителем патрульной полиции Харьковской области стала 31-летняя старший лейтенант Алена Стрижак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

Стрижак присоединилась в ряды патрульной полиции в 2015 году. Несла службу в Днепре. Начинала с патрулирования на линии, затем занимала должность командира роты, а впоследствии и командира батальона.

С октября 2018 года Алена Стрижак работала в Хмельницком, где была заместителем начальника управления - начальником отдела дежурной службы управления патрульной полиции. Эту должность она занимала до сих пор.

“В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами, и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению”, - рассказал первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

Ранее новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло.

РБК-Украина писало, что полицию Львовской области возглавил полковник полиции Василий Виконский.

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