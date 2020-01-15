Назначен новый глава НАПК

Кабинет министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.

Прямое включение с заседания правительства транслировалось на канале Кабмина в Youtube.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, перед Новиковым стоит важная задача - обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное - показать конкретные результаты уничтожения коррупции.

Напомним, ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, в октябре 2019 году вступил в силу закон о переформатировании деятельности НАПК. Согласно закону, Кабинет министров получил право назначать главу НАПК, в то время ка ранее этот орган был независимым и главу комисии избирали члены НАПК.

Напомним, конкурсная комиссия избрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.