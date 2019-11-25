Назначен новый директор Житомирского бронетанкового завода

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Новым директором завода стал Алексей Жуковец

Государственный концерн "Укроборонпром" провел конкурс на должность директора госпредприятия Житомирский бронетанковый завод, в результате которого победителем отбора стал Алексей Жуковец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, открытый конкурс на должность был объявлен 7 октября текущего года.

"Было подано 38 заявлений, из них было сформировано "короткий список" из 6 кандидатов. В рамках номинационного комитета кандидатами было представлено стратегическое видение развития предприятия и планы первоочередных шагов в должности", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, Алексей Жуковец имеет наиболее подходящий требованиям опыт и представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода.

Напомним, весной прошлого года журнал "Новое время" опубликовал материал, в котором утверждалось, что бывший народный депутат Сергей Пашинский причастен к коррупционной схеме на Житомирском бронетанковом заводе. В качестве примера привели подозрительный контракт на поставку заводом БМП, которые закупили в Польше, купленные ранее у Чехии как металлолом, за 20-25 тыс. евро. Впоследствии вместе с модернизацией они обошлись бюджету в 200 тыс. долларов за единицу.