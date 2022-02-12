UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Назначен глава полиции Херсонской области

Автор: Анастасия Рокитна

В Херсонской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Игорь Король.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

"Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Нацполиции Игорь Клименко представили личному составу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Король", - говорится в сообщении.

Представление состоялось в рамках рабочего визита руководства МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальных учениях работников системы органов внутренних дел Украины.

Что известно о новом главе полиции Херсонской области

До этого Игорь Король занимал должность заместителя начальника ГУНП в Полтавской области - руководителя криминальной полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область