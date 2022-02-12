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Призначено голову поліції Херсонської області

Автор: Анастасія Рокитна

У Херсонській області призначили нового керівника поліції. Ним став Ігор Король.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко представили особовому складу Головного управління Національної поліції в Херсонській області нового керівника. Ним став полковник поліції Ігор Король", - йдеться у повідомленні.

Представлення відбулося в рамках робочого візиту керівництва МВС та Нацполіції в Херсонську область для участі у тактико-спеціальних навчаннях працівників системи органів внутрішніх справ України.

Що відомо про нового голову поліції Херсонської області

До цього Ігор Король обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Полтавській області - керівника кримінальної поліції.

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Херсонская область