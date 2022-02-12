Назначен глава полиции Херсонской области

В Херсонской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Игорь Король.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МВД .

"Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Нацполиции Игорь Клименко представили личному составу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Король", - говорится в сообщении.

Представление состоялось в рамках рабочего визита руководства МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальных учениях работников системы органов внутренних дел Украины.

Что известно о новом главе полиции Херсонской области

До этого Игорь Король занимал должность заместителя начальника ГУНП в Полтавской области - руководителя криминальной полиции.