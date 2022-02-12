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Назначен глава полиции Херсонской области

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Херсон, Суббота 12 февраля 2022 15:41
Назначен глава полиции Херсонской области Фото: новый глава полиции Херсонской области Игорь Король (МВД)
Автор: Анастасия Рокитна

В Херсонской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Игорь Король.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

"Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Нацполиции Игорь Клименко представили личному составу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области нового руководителя. Им стал полковник полиции Игорь Король", - говорится в сообщении.

Представление состоялось в рамках рабочего визита руководства МВД и Нацполиции в Херсонскую область для участия в тактико-специальных учениях работников системы органов внутренних дел Украины.

Что известно о новом главе полиции Херсонской области

До этого Игорь Король занимал должность заместителя начальника ГУНП в Полтавской области - руководителя криминальной полиции.

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