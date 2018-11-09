НАПК составило 50 протоколов о нарушениях в финотчетах партий

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По результатам анализа финотчетов партий в судебные органы направлено 12 протоколов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило 50 административных протоколов, проанализировав финансовые отчеты политических партий и обнаружив там ряд правонарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Большинство нарушений касаются порядка представления или сроков представления отчета политической партии, порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии и невыполнение законных требований (предписаний) НАПК. За последние предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15, 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас НАПК направило в судебные органы 12 протоколов, составленных по результатам анализа отчетов политических партий "За жизнь", "Украинская национальная консервативная партия", "Народная экологическая партия", "Женщины за будущее", "Партия пенсионеров Украины".

Еще 38 протоколов отправят на рассмотрение в суды после завершения всех действий о привлечении соответствующих лиц к административной ответственности, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Напомним, НАПК в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства. Были составлены 56 административных протоколов и зафиксированы 46 признаков уголовных преступлений.