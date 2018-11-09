НАЗК склало 50 протоколів про порушення у фінзвітах партій

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За результатами аналізу фінзвітів партій у судові органи направлено 12 протоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало 50 адміністративних протоколів, проаналізувавши фінансові звіти політичних партій та виявивши там низку правопорушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Більшість порушень стосуються порядку подання або строків подання звіту політичної партії, порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії та невиконання законних вимог (приписів) НАЗК. За останні передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15, 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі НАЗК направило до судових органів 12 протоколів, складених за результатами аналізу звітів політичних партій "За життя", "Українська національна консервативна партія", "Народна екологічна партія", "Жінки за майбутнє", "Партія пенсіонерів України".

Ще 38 протоколів відправлять на розгляд до судів після завершення всіх дій щодо притягнення відповідних осіб до адміністративної відповідальності, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, НАЗК у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства. Було складено 56 адміністративних протоколів та зафіксовано 46 ознак кримінальних правопорушень.