НАЗК знайшло у начальника управління поліції Києва необґрунтованих активів майже на 3,9 млн грн

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Дибова.

Так, у 2022 році його дружина, отримавши право користуватися та розпоряджатися автомобілем Dodge Durango вартістю 697 тисяч грн, продала його своїй свекрусі. Проте фактично продовжувала ним користуватися.

Крім того, у 2023 році дружина службовця на підставі довіреності від свекрухи придбала земельну ділянку площею 0,12 га у Київській області вартістю понад 3 млн грн.

НАЗК встановило, що заощадження та загальні офіційні доходи працівника поліції, його матері та дружини значно нижчі за вартість набутих активів.

Там зазначають, що у 2018 році мати посадовця також набула у власність дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

"Відповідно до п. 5-7 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК направило матеріали стосовно службовця до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів загальною вартістю 3 878 590 грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави", - додали в прес-службі НАЗК.

Інші скандали з представниками Нацполу в Києві

Раніше ми писали, що Дмитра Тишлека звільнили з посади заступника голови Нацполіції.

Цьому передувало розслідування журналістів, які дізналися, що дружина Тишлека станом на літо 2023 року досі не позбулася російського паспорта, а сам він нібито користується нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

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