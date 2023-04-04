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Мера Тернополя викрили у зловживанні преміями. Міськрада заперечує звинувачення

Фото: Тернопільський міський голова Сергій Надал (скрін відео)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 4 квітня, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Тернопільський міський голова Сергій Надал впродовж війни виписував собі максимальні премії. За це щодо нього було складено адміністративний протокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАЗК.

"Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК зазначили, що це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому агентство склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала.

У Тернопільській міській раді заявили, що у 2022 році Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення. За словами міськради, він вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із війною в Україні.

Нагадаємо, що українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

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