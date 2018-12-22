НАЗК виявило порушення у звітах 8 політичних партій

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Виявлені порушення передбачають адміністративну відповідальність

За результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у 8 політичних партіях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як повідомляється, на засіданні, яке відбулося 14 грудня, НАЗК затвердило 46 висновків за результатами аналізів звітів політичних партій за 3 квартал 2018 року. Порушення були виявлені у фінансових звітах 8 політичних партій.

Зазначається, що факти порушень встановленого порядку або строків подання звіту були виявлені у партій "Республіка", "Всеукраїнська політична партія - Екологія та соціальний захист", "Партія регіонів", "Малого та середнього бізнесу України", "Всеукраїнське об’єднання "Громадський контроль", "Всеукраїнське об’єднання "Народні герої", "Слов’янська партія" та "Українська народна партія".

У відомстві додали, що знайдені правопорушення передбачають адміністративну відповідальність за ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального злочину у фінансових звітах 3 політичних партій в 2018 році. Факти подання завідомо недостовірних відомств були виявлені у звіті партій "ВО "Батьківщина", "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" і "Соціал-демократичної партії".