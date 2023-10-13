НАЗК виключило найбільшого у світі виробника діамантів зі списку спонсорів війни

Одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) виключено з переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Відповідно до офіційної заяви компанії, SRK:
Як пише НАЗК, Індія є одним з основних покупців алмазів, зокрема дрібної алмазної сировини з Росії, а також найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Вищезгадане рішення компанії напряму вплине на спроможності Росії вести війну й впливати у світі.
"Росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів - це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Список міжнародних спонсорів війни
Як відзначали в НАЗК, метою створення списку є репутаційний тиск. Наразі в переліку перебуває близько 30 міжнародних компаній. Наприклад, нещодавно список поновили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.
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