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НАЗК виключило найбільшого у світі виробника діамантів зі списку спонсорів війни

Фото: НАЗК виключило одного з найбільших у світі виробника діамантів зі списку спонсорів війни (usgbc.org)
Автор: Сергій Пишкін

Одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) виключено з переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідно до офіційної заяви компанії,  SRK: 

  • дотримуватиметься міжнародних зобов'язань; 
  • не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб’єктами; 
  • підтримуватимуть нинішні та майбутні ініціативи G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, а також утримання від закупівель. 

Як пише НАЗК, Індія є одним з основних покупців алмазів, зокрема дрібної алмазної сировини з Росії, а також найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Вищезгадане рішення компанії напряму вплине на спроможності Росії вести війну й впливати у світі. 

"Росія будь-який товар перетворює на зброю та інструмент втручання у внутрішню політику інших держав. Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів - це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії. Довгоочікуване рішення G7, яке ми сподіваємося буде скоро прийнято, стане історичною віхою для алмазної індустрії", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Список міжнародних спонсорів війни

Як відзначали в НАЗК, метою створення списку є репутаційний тиск. Наразі в переліку перебуває близько 30 міжнародних компаній. Наприклад, нещодавно список поновили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки. 

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