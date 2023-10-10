НАЗК відкрило доступ до Реєстру звітності політичних партій

Зазначається, що доступ до Реєстру POLITDATA відновили з урахуванням вимог до захисту персональних даних. Відтепер політпартії зможуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Наразі це не є обов'язковою вимогою.

У НАЗК нагадали, що доступ до Реєстру обмежили з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну з урахуванням постанови про "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану".

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, агентство постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже 3 млрд гривень.

Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов’язкового подання звітів та їх перевірки Національним агентством стане важливим кроком для підзвітності партій перед виборцями. Також партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти.

"Важливо, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов’язком", - наголосив Новіков.

Крім того, завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

Зазначено, що з 26 грудня набуде чинності закон, що зобов'язує усі політпартії звітувати про свої фінанси та майно, він також відновить функції НАЗК щодо перевірок цих звітів.

"Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності Законом, інші політичні партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності Законом. НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів, відповідно, до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати їх перевірки", - пояснили в НАЗК.

Звітність політичних партій

У серпні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9419-1 щодо відновлення фінансової звітності та державного контролю за фінансуванням політичних партій. Це рішення підтримав 291 народний депутат.

Причиною призупинення партійного звітування спочатку став COVID-19, а потім - війна. Тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Відповідно, після того, як відповідний закон набуде чинності, політичним партіям доведеться подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це законопроєктом відводиться 120 днів. На звітування щодо державного фінансування - 90 днів.