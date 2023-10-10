НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политических партий

Отмечается, что доступ к Реестру POLITDATA был восстановлен с учетом требований к защите персональных данных. Теперь политпартии смогут подать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Пока это не является обязательным требованием.

В НАПК напомнили, что доступ к Реестру ограничили с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину с учетом постановления "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения".

По словам главы НАПК Александра Новикова, агентство постоянно отмечает важность прозрачной отчетности политических партий. Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет уже почти о 3 млрд гривен.

Поэтому принятый закон №3337 о возобновлении обязательного представления отчетов и их проверке Национальным агентством станет важным шагом для подотчетности партий перед избирателями. Также партии получили достаточное время, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты.

"Важно, что пока отчитаться перед налогоплательщиками они могут добровольно, а с 26 декабря это станет их обязанностью", - подчеркнул Новиков.

Кроме того, благодаря открытости реестра станет известно не только на то, что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.

Отмечено, что с 26 декабря вступит в силу закон, обязывающий все политпартии отчитываться о своих финансах и имуществе, он также возобновит функции НАПК по проверкам этих отчетов.

"Парламентские партии будут обязаны подать ранее не представленные отчеты (за 2020-2023 годы) в течение 90 дней после вступления в силу Закона, другие политические партии должны отчитаться в течение 120 дней после вступления в силу Закона. НАПК будет иметь 90 дней на проверку представленных отчетов, соответственно , до 26 декабря 2023 года не будет проводить их проверки", - пояснили в НАПК.

Отчетность политических партий

В августе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9419-1 по возобновлению финансовой отчетности и государственному контролю за финансированием политических партий. Это решение поддержал 291 народный депутат.

Причиной приостановки партийной отчетности сначала стал COVID-19, а затем - война. То есть последний раз партии отчитывались за третий квартал 2020 года. Соответственно после того, как соответствующий закон вступит в силу, политическим партиям придется подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, начиная с 2020 года. На это законопроектом отводится 120 дней. На отчетность по государственному финансированию - 90 дней.