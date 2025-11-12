НАЗК розпочало службову перевірку після резонансу через матеріали НАБУ

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про старт службової перевірки після оприлюднення НАБУ матеріалів, у яких згадується відомство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як зазначають у відомстві, рішення ухвалили 10 листопада 2025 року у зв’язку з суспільним резонансом.

НАЗК також направило до НАБУ офіційний запит для отримання додаткової інформації, необхідної для проведення перевірки. Паралельно Громадська рада при НАЗК оприлюднила заяву з вимогою негайно розпочати такі дії. У відомстві підкреслили, що отримали реакцію на звернення оперативно.

У заяві наголошується, що НАЗК готове до максимальної співпраці з громадськістю, медіа та правоохоронними органами. В агентстві очікують на відповідь НАБУ та надані матеріали, які дозволять швидко та якісно провести службову перевірку.

Операція "Мідас"

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 листопада повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії НАЕК "Енергоатом".

Слідство встановило, що підприємство фактично перебувало під контролем організованої злочинної групи. Її учасники вимагали від підрядних організацій "відкати" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

За даними НАБУ, незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва. Детективи з’ясували, що це приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі викритої схеми президент Володимир Зеленський підкреслив, що очищення "Енергоатому" від корупційних практик є одним із пріоритетів держави. Після цього стало відомо, що наглядова рада компанії скликає спеціальне засідання у зв’язку зі скандалом у сфері енергетики.

Згодом перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд ухвалив рішення достроково припинити повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом". А сьогодні з'явилася інформація, що Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.