Наземна операція США: Трамп може розглядати три сценарії щодо Ірану

Йдеться, зокрема, про сценарії навколо стратегічних островів у Перській затоці.

За даними ЗМІ, США можуть направити додаткові тисячі військових у регіон на тлі ескалації конфлікту з Іраном. Розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.

Зокрема, у фокусі перебуває острів Харг - головний нафтовий експортний хаб Ірану, через який проходить до 90% поставок нафти країни.

Раніше США вже завдали масштабних ударів по цьому острову, знищивши понад 90 військових об’єктів, але не зачепивши нафтову інфраструктуру.

Також обговорюються сценарії, пов’язані з іншими стратегічними точками, зокрема островом Кешм у Ормузькій протоці, який має важливе значення для контролю над морськими шляхами.

На цьому тлі Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні - це найбільше розгортання сил із часів війни в Іраку 2003 року.