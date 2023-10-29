UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа може тривати до півроку, - Bloomberg

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль ввів війська і танки в північну частину Сектора Газа в рамках другої і більш тривалої фази війни проти ХАМАС. Очікується, операція Ізраїлю може тривати до шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами кількох офіційних осіб, очікується, що кампанія триватиме від шести тижнів до шести місяців.

Мета, за словами офіційних осіб, відрізняється від попередніх конфліктів із Сектором Газа, коли планувалося залишити ХАМАС пошкодженим, але стійким. Тепер же уряд хоче знищити ХАМАС як організацію і домогтися того, щоб Сектор Газа перестав бути джерелом антиізраїльського насильства, кажуть чиновники, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи делікатні питання.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль почав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція в секторі Газа.

Водночас евакуація із Сектора Гази була неможлива, оскільки анклав фактично був заблокований. Єгипет від початку бойових дій не відкривав КПП "Рафах".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС, що править Сектором Газа, в помсту за найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа