Наземная операция Израиля в Секторе Газа может длиться до полугода, - Bloomberg

По словам нескольких официальных лиц, ожидается, что кампания продлится от шести недель до шести месяцев.

Цель, по словам официальных лиц, отличается от предыдущих конфликтов с Сектором Газа, когда планировалось оставить ХАМАС поврежденным, но устоявшим. Теперь же правительство хочет уничтожить ХАМАС как организацию и добиться того, чтобы Сектор Газа перестал быть источником антиизраильского насилия, говорят чиновники, попросившие не называть их имен, обсуждая деликатные вопросы.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В то же время эвакуация из Сектора Газа была невозможна, поскольку анклав фактически был заблокирован. Египет с начала боевых действий не открывал КПП "Рафах".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую Сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

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