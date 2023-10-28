Наземна операція Ізраїлю у Секторі Газа необхідна для досягнення всіх цілей війни, - ЦАХАЛ

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що для перемоги над ХАМАСом і повернення заручників, яких утримує терористичне угруповання, Ізраїль має провести велику наземну операцію в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Минуло три тижні з початку війни. У цієї війни є етапи, і сьогодні ми перейшли до нового етапу. Наразі наші війська проводять наземні операції в Секторі Газа... які служать досягненню всіх цілей війни: знищенню ХАМАСу, забезпеченню безпеки на кордонах і, насамперед, поверненню всіх заручників на батьківщину", - заявив він.

Халеві додав, що цілі війни вимагають наземного введення військ.

"Не буває досягнень без ризику, і не буває перемоги без ціни. Для того щоб викрити і знищити ворога, немає іншого шляху, окрім як увійти на його територію великими силами", - заявив він, додавши, що наземні операції "служать усім цілям війни".

За його словами, повернення заручників "є справою державної важливості".

"Зараз ХАМАС утримує невинних людей - немовлят, дітей, жінок, чоловіків і літніх громадян. Ми зробимо все, щоб домогтися успіху в цій справі. Ми поставили перед собою чіткі цілі, шлях буде довгим... Ми будемо рішуче боротися і переможемо", - додав Халеві.

Війна в Ізраїлі

Через три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході відбулося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська в північну частину Сектора Газа.

Видання The New York Times повідомило, що на територію Сектору Газа в'їхали ізраїльські танки. ЦАХАЛ заявляє, що терористи ХАМАС "зазнають гніву" найближчим часом, але запевняють, що це ще не наземна операція.

При цьому вночі та вранці Сектор Гази знаходиться під потужним обстрілом із боку ізраїльської армії. Літаки ЦАХАЛу завдали ударів по 150 тунелях та підземним бункерам на півночі Гази. Також Ізраїль заявив про ліквідацію двох ватажків ХАМАС, які відповідали за повітряні сили бойовиків.

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