Насобирал в Киевской области. В столице задержан нетрезвый водитель с арсеналом оружия

В Киеве задержали нетрезвого водителя с арсеналом оружия в машине. Доза выпитого в его крови превышала разрешенную меру в 10,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Киев, вечернее ДТП. Водитель под хмельком. "Надул" на драгер 2,10 промилле - это мы и раньше встречали часто. Но прежде всего, имел с собой небольшой арсенал: 2 боевые гранаты и патроны", - рассказал он.

По его словам, весь арсенал оружия он насобирал на деоккупированной территории Киевской области.

"Несмотря на все запреты трогать, перевозить и разбирать опасные находки. Куда и с какой целью вез, устанавливают следователи. Или для продажи, или для сувениров, или трофеев, но имел потенциальную смертельную опасность. Ответственность за совершенное ДТП и нетрезвое состояние установит суд. А про опасные находки позаботится следствие", - добавил Белошицкий.