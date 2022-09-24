Насобирал в Киевской области. В столице задержан нетрезвый водитель с арсеналом оружия
В Киеве задержали нетрезвого водителя с арсеналом оружия в машине. Доза выпитого в его крови превышала разрешенную меру в 10,5 раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Киев, вечернее ДТП. Водитель под хмельком. "Надул" на драгер 2,10 промилле - это мы и раньше встречали часто. Но прежде всего, имел с собой небольшой арсенал: 2 боевые гранаты и патроны", - рассказал он.
По его словам, весь арсенал оружия он насобирал на деоккупированной территории Киевской области.
"Несмотря на все запреты трогать, перевозить и разбирать опасные находки. Куда и с какой целью вез, устанавливают следователи. Или для продажи, или для сувениров, или трофеев, но имел потенциальную смертельную опасность. Ответственность за совершенное ДТП и нетрезвое состояние установит суд. А про опасные находки позаботится следствие", - добавил Белошицкий.
Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.
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