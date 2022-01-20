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Назарбаеву сохранят часть полномочий после изменений Конституции Казахстана

Новина українською →
Казахстан, Четверг 20 января 2022 10:33
Назарбаеву сохранят часть полномочий после изменений Конституции Казахстана Фото: Назарбаеву сохранят часть полномочий (t.me ressentiment_channel )
Автор: Ольга Белей

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как стало известно, Мажилис направил в Сенат изменения и дополнения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

"Согласно поправкам, "первому президенту Казахстана елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов", - говорится в сообщении.

Также Нурсултан Назарбаев может входить в состав Конституционного совета.

Отметим, 19 января Мажилис принял поправку, отменяющую пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Право председательствования в Совбезе и АНК будет принадлежать президенту.

Напомним, Назарбаев ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны. 5 января, после начавшихся в стране протестов, действующий президент Токаев объявил, что сам займет должность руководителя Совбеза.

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