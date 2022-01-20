Назарбаеву сохранят часть полномочий после изменений Конституции Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как стало известно, Мажилис направил в Сенат изменения и дополнения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".
"Согласно поправкам, "первому президенту Казахстана елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов", - говорится в сообщении.
Также Нурсултан Назарбаев может входить в состав Конституционного совета.
Отметим, 19 января Мажилис принял поправку, отменяющую пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Право председательствования в Совбезе и АНК будет принадлежать президенту.
Напомним, Назарбаев ушел в отставку с поста президента в 2019 году, но сохранил за собой пост председателя Совета безопасности страны. 5 января, после начавшихся в стране протестов, действующий президент Токаев объявил, что сам займет должность руководителя Совбеза.