Назарбаеву сохранят часть полномочий после изменений Конституции Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении важных вопросов. Об этом свидетельствуют поправки в конституционный закон, который Мажилис направил в Сенат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.kz .

Как стало известно, Мажилис направил в Сенат изменения и дополнения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

"Согласно поправкам, "первому президенту Казахстана елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов", - говорится в сообщении.

Также Нурсултан Назарбаев может входить в состав Конституционного совета.

Отметим, 19 января Мажилис принял поправку, отменяющую пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Право председательствования в Совбезе и АНК будет принадлежать президенту.