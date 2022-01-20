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Назарбаєву збережуть частину повноважень після змін Конституції Казахстану

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Казахстан, Четвер 20 січня 2022 10:33
Назарбаєву збережуть частину повноважень після змін Конституції Казахстану Фото: Назарбаєву збережуть частину повноважень (t.me ressentiment_channel )
Автор: Ольга Белей

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв збереже право виступати перед парламентом і урядом при обговоренні важливих питань. Про це свідчать поправки до Конституційного закону, який Мажиліс направив до Сенату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.

Як стало відомо, Мажиліс направив до Сенату зміни і доповнення до Конституційного закону "про вибори в Республіці Казахстан".

"Згідно з поправками," першому президенту Казахстану єлбаси в силу його історичної місії довічно належить право виступати перед парламентом і його палатами, на засіданнях уряду при обговоренні важливих для країни питань", - йдеться в повідомленні.

Також Нурсултан Назарбаєв може входити до складу Конституційної ради.

Зазначимо, 19 січня Мажиліс прийняв поправку, що скасовує довічне головування першого президента Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану. Право головування в Радбезі і АНК буде належати президенту.

Нагадаємо, Назарбаєв пішов у відставку з поста президента в 2019 році, але зберіг за собою посаду голови Ради безпеки країни. 5 січня, після почалися в країні протестів, чинний президент Токаєв оголосив, що сам займе посада керівника Радбезу.

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