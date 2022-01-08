Назарбаев впервые отреагировал на ситуацию в Казахстане. Обсудил ее с Лукашенко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на ситуацию в стране. Он обсудил ее с лидером белорусского правящего режима Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко .

Отметим, Назарбаев до 2019 года правил страной в течение 30 лет, за ним официально закреплен статус елбасы - первого президента и лидера нации.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане", - говорится в сообщении.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января и все это время не было ни официальной реакции Назарбаева, ни информации о его местонахождении. Накануне местное издание Orda.kz сообщило, что он вместе с семьей покинул страну. Подтверждения этому еще не было.

Также сообщалось, что участники протестов в Казахстане не ограничиваются экономическими требованиями, а выступают за смену политического режима и сносят памятники Назарбаеву.