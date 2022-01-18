Назарбаев впервые за время протестов в Казахстане выступил с обращением: что сказал

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением впервые за время массовых протестов и беспорядков в Казахстане, которые были подавлены в ходе антитеррористической операции и миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). До этого он публично не комментировал ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сайт .

Атаки на Казахстан

По словам Назарбаева, январские протесты и беспорядки якобы были направлены на то, чтобы "разрушить целостность страны и устои государства".

"Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", - заявил он.

Не покидал страну

Назарбаев в ответ на многочисленные обращения и публикации в СМИ заявил, что в 2019 году передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву.

"… и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - подчеркнул он.

О действующем президенте

Назарбаев в обращении отметил, что Токаев обладает всей полнотой власти и является главой Совета безопасности Казахстана. Кроме того, в ближайшее время он будет переизбран главой правящей партии Nur Otan.

"Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал первый президент Казахстана.

"Нужно поддержать Токаева"

"Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать", - подытожил Назарбаев.