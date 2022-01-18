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Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані виступив зі зверненням: що сказав

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Нур-Султан, Вівторок 18 січня 2022 13:19
Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані виступив зі зверненням: що сказав Фото: перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (kazakh-tv kz)
Автор: Юлія Бойко

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступив з відеозверненням вперше за час масових протестів і заворушень в Казахстані, які були придушені в ході антитерористичної операції та місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). До цього він публічно не коментував ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сайт.

Атаки на Казахстан

За словами Назарбаєва, січневі протести і заворушення нібито були спрямовані на те, щоб "зруйнувати цілісність країни і підвалини держави".

"Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти як зіницю ока, як тендітну посудину, що вимагає особливо дбайливого поводження. Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував всі ці погроми і вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", - заявив він.

Не залишав країну

Назарбаєв у відповідь на численні звернення і публікації в ЗМІ заявив, що в 2019 році передав президентські повноваження Касим-Жомарту Токаєву.

"... і з тих пір є пенсіонером, і в даний час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав", - підкреслив він.

Про чинного президента

Назарбаєв у зверненні зазначив, що Токаєв володіє всією повнотою влади і є головою Ради безпеки Казахстану. Крім того, найближчим часом він буде переобраний головою правлячої партії Nur Otan.

"Тому ніякого конфлікту або протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав перший президент Казахстану.

"Треба підтримати Токаєва"

"Президент висунув нову програму реформ, спрямовану на підвищення добробуту народу. Цю програму треба підтримати", - підсумував Назарбаєв.

Нагадаємо, з початку протестів у Казахстані місцеві ЗМІ припускали, що Назарбаєв втік з країни нібито через конфлікт з чинним президентом.

Крім того, учасники масових акцій зносили пам'ятники Назарбаєву.

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