Назарбаєв вперше відреагував на ситуацію в Казахстані. Обговорив її з Лукашенком

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше з початку масових протестів і заворушень відреагував на ситуацію в країні. Він обговорив її з лідером білоруського правлячого режиму Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенка .

Зазначимо, Назарбаєв до 2019 року правив країною протягом 30 років, за ним офіційно закріплений статус єлбаси - першого президента і лідера нації.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко ввечері 7 січня провів телефонну розмову з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. В ході розмови співрозмовники детально обговорили стан справ в Казахстані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня і весь цей час не було ані офіційної реакції Назарбаєва, ані інформації про його місцезнаходження. Напередодні місцеве видання Orda.kz повідомило, що він разом з родиною залишив країну. Підтвердження цьому ще не було.

Також повідомлялося, що учасники протестів в Казахстані не обмежуються економічними вимогами, а виступають за зміну політичного режиму і зносять пам'ятники Назарбаєву.