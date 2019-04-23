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Назарбаєв більше трьох років готувався до відставки

Новини » В світі    23.04.2019 - 11:19
Назарбаєв більше трьох років готувався до відставки
Фото: Нурсултан Назарбаєв (ktk kz)

Він зазначив, що весь цей час шукав наступника на свій пост

На з'їзді правлячої партії Казахстану екс-президент країни Нурсултан Назарбаєв розповів, що він обмірковував більше трьох років рішення скласти повноваження. Про це повідомляє Tengrinews.

Він зазначив, що весь цей час шукав наступника на свій пост.

"Коли я кажу, що прийняв усвідомлене рішення, це дійсно так. Такі рішення не приймаються за один день чи за один місяць. Я готувався декілька років. Якщо відкрити секрет, більше трьох років", - розповів він.

Зокрема, сьогодні Назарбаєв запропонував однопартійцям підтримати чинного президента країни Касим-Жомарта Токаєва на позачергових виборах глави держави, які відбудуться 9 червня. Його підтримали.

Нагадаємо, 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника - спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва.

"Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом", - заявив він.

Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року. У 1990-2000-х роках Токаєв обіймав посади глави МЗС Казахстану і прем'єр-міністра республіки.

 

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