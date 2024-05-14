Назар Волошин, ОСУВ "Хортиця": Росія наступає на Харківщині, щоб відтягнути наші сили від Сходу

РБК-Україна поспілкувалось з Назаром Волошином в обід 14 травня. Під час розмови він кілька разів наголосив, що ситуація на Харківщині динамічна.

– Розкажіть про ситуацію на Харківщині?

– На харківському напрямку оперативна ситуація залишається складною та динамічно змінюється. Там наразі тривають оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Сили оборони контролюють обстановку. Ми робимо все можливе, щоб утримати позиції, щоб нанести ворогу ураження, а також – продовжуємо давати відсіч збройній агресії Російської федерації.

На напрямку Шебекино - Вовчанськ наші підрозділи контролюють ситуацію. Противником на цьому напрямку було застосовано 10 КАБів за поточну добу. Також наразі продовжуються заходи щодо прочісування міської забудови в місті Вовчанськ, щоби виявити наявність ворожих військ. Загалом ситуація на Вовчанському напрямку контрольована. Вже на ранок втрати ворога в районі Вовчанська склали четверо осіб і п'ять одиниць військової бронетехніки.

За вчора на Вовчанську громаду агресор скинув 22 керовані авіаційні бомби і продовжує атакувати реактивними системами залпового вогню, артилерією та безпілотниками. Звісно, що ворог там намагається посіяти велику паніку серед населення і розповсюджує недостовірну інформацію, переконуючи в загрозі, що насувається через кордон.

Водночас щоб зберегти життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук'янці. Там наразі тривають бойові дії.

Щодо населених пунктів, які тимчасово знаходиться під контролем окупантів, поки говорити не буду, оскільки ситуація динамічна та змінюється – і ми відтискаємо їх до кордонів, і вони намагаються відтісняти нас назад.

– Ви сказали, що у Вовчанську проводять зачистку міської забудови. Чи присутні російські війська у місті? Адже ще вчора протягом дня поширювалася інформація про те, що там нібито вже йдуть міські бої.

– Ні. Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити – їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розсередитись і позабігати десь по зеленим насадженням. Саме тому наші військовослужбовці повністю проводять зараз зачистку околиць.

– А яка мета та завдання ворога на цьому напрямку? Мені особисто виглядає так, що в них головний напрямок удару на Харківщині спрямований на Вовчанськ, тоді як район Глибокого - Лук'янців, де вони зараз діють, є допоміжним напрямком.

– Так можна попередньо говорити, якщо казати лише про цю окрему ділянку. Але за останню добу противник посилив наступальні дії і на кількох інших напрямках на Сході. І щоб ми не змогли посилити свої сили і засоби на будь-якому іншому напрямку на Сході і провести активну наступальну операцію росіяни вдались до такого маневру на півночі Харківщини.

Карта DeepState

Їхній розрахунок на те, щоб зменшити наявність у нас резервів і щоб скоротити наші можливості для протидії їхньому основному наступу на Сході. Є така версія, що теж має право на життя – спроби наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямовані якраз на відтягуванні наших сил, засобів та резервів на новий напрямок лінії фронту. Адже противник фактично відкрив новий фронт, на нашому кордоні зав'язались нові бойові дії. При цьому ворог не полишив спроб атакувати і на Східному фронті. Інтенсивність їхніх атак ніяк не зменшується, а й навіть відносно збільшується.

– Чи можемо ми назвати ситуацію на Харківщині такою, що стабілізується? Чи все ж вона близька до критичної?

– Ні, ситуація там не критична. Ситуація там стабілізується. Вона динамічна, але стабілізується. Генеральний штаб через кожні кілька годин подає офіційну інформацію про те, що там відбувається на даний момент. Але Сили оборону стабілізують ситуацію.

– Чи можете ви назвати приблизну кількість російських окупаційних військ, яка зараз оперує на півночі Харківщини? Це приблизно 30 тисяч?

– Цифра, яку ви назвали – це все угруповання російських військ, яка знаходиться неподалік наших кордонів у Харківській області, за інформацією Головного управління розвідки. З них лише частина військовослужбовців задіяні у веденні бойових дій на північночі Харківщини. Я не можу назвати їхню точну кількість, але станом на зараз це приблизно до п'яти батальйонів особового складу. Вона теж не є статична, бо змінюється.

– Ми розуміємо, що і п'ять батальйонів, і навіть 30 тисяч, і навіть всього угруповання "Север" – цього недостатньо, якщо ціллю росіян є захоплення Харкова. То чи правильно я розумію, що в рамках цієї операції, яку проводить противник зараз, така ціль як захоплення Харкова не стоїть?

– Можна і так говорити – що захоплення Харкова як ціль не стоїть. Але, як я вже сказав, у такий спосіб вони намагаються відтягнути наші Сили оборони з інших напрямків на нову лінію фронту, яку вони відкрили.

– Яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку?

– За минулу добу станом на ранок там було 22 штурмові атаки і бойових дій. Тоді як добою раніше їх було 19. Тобто вони дещо збільшили активність. Це райони населених пунктів Лиман-Перший - Синьківка, Вільшана - Синьківка, Крохмальне - Берестове, Ковалівка - Новоєгорівка і Площанка - Макіївка.

На деяких ділянках ми покращили своє тактичне положення. В ході боїв ми не втрачали там позиції. В районі населених пунктів Ковалівка, Новоєгорівка, Кислівка та Іванівка тривають бойові дії за окремі позиції. Загалом на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Для них важливо зафіксуватися десь, вийти на адмінмежу Луганської області і дійти до Куп'янська - Борової.

Поки що вони підтягують до лінії боєзіткнення особових склад і техніку, але незвичайної активності там не помічено. Там не такі активні штурмові дії, як на інших напрямках. Там переважно наносяться артилерійські та мінометні удари по населених пунктах, які поблизу лінії зіткнення, а також проводиться авіарозвідка.