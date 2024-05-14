Назар Волошин, ОСГВ "Хортица": Россия наступает на Харьковщине, чтобы оттянуть наши силы от Востока

РБК-Украина пообщалась с Назаром Волошином в обед 14 мая. Во время разговора он несколько раз подчеркнул, что ситуация в Харьковской области динамичная.

– Расскажите о ситуации на Харьковщине?

– На харьковском направлении оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется. Там продолжаются оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. Силы обороны контролируют обстановку. Мы делаем все возможное, чтобы удержать позиции, чтобы нанести врагу поражение, а также продолжаем давать отпор вооруженной агрессии Российской федерации.

На направлении Шебекино – Волчанск наши подразделения контролируют ситуацию. Противником на этом направлении было применено 10 КАБов за текущие сутки. Также продолжаются мероприятия по прочесу городской застройки в городе Волчанск, чтобы выявить наличие вражеских войск. В общем, ситуация на Волчанском направлении контролируемая. Уже к утру потери врага в районе Волчанска составили четыре человека и пять единиц военной бронетехники.

За вчера на Волчанскую общину агрессор сбросил 22 управляемых авиационных бомб и продолжает атаковать реактивными системами залпового огня, артиллерией и беспилотниками. Конечно, враг там пытается посеять большую панику среди населения и распространяет недостоверную информацию, убеждая в надвигающейся через границу угрозе.

В то же время, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих, было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Там продолжаются боевые действия.

Относительно населенных пунктов, которые временно находятся под контролем окупантов, пока говорить не буду, поскольку ситуация динамичная и меняется – и мы оттесняем их к границам, и они пытаются оттеснять нас обратно.

– Вы сказали, что в Волчанске проводят зачистку городской застройки. Присутствуют ли российские войска в городе? Ведь еще вчера в течение дня распространялась информация о том, что там якобы уже идут городские бои.

– Нет. Информацию о якобы заходе оккупантов в Волчанск городские власти официально опровергли. И мы это можем подтвердить – их в городе не было. В окрестностях, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-нибудь по зеленым насаждениям. Именно поэтому наши военнослужащие полностью проводят сейчас зачистку окрестностей.

– А какова цель и задача врага на этом направлении? Мне лично выглядит так, что у них главное направление удара в Харьковской области направлено на Волчанск, тогда как район Глубокого - Лукьянцев, где они сейчас действуют, является вспомогательным направлением.

– Так можно предварительно говорить, если говорить только об этом отдельном участке. Но за последние сутки противник усилил наступательные действия и на нескольких других направлениях на Востоке. И чтобы мы не смогли усилить свои силы и средства на любом другом направлении на Востоке и провести активную наступательную операцию, россияне прибегли к такому маневру на севере Харьковщины.

Карта DeepState

Их расчет на то, чтобы уменьшить наличие у нас резервов и сократить наши возможности для противодействия их основному наступлению на Востоке. Есть такая версия, что тоже имеет право на жизнь – попытки наступления российских окупантов в пограничные Харьковской области направлены как раз на оттягивание наших сил, средств и резервов на новое направление линии фронта. Ведь противник фактически открыл новый фронт, на нашей границе завязались новые боевые действия. При этом враг не оставил попыток атаковать и на Восточном фронте. Интенсивность их атак никак не уменьшается, но даже относительно увеличивается. Это и Краматорское, и Покровское, и Кураховское направления.

– Можем ли мы назвать ситуацию на Харьковщине таковой, что стабилизируется? Или она все же близка к критической?

– Нет, ситуация там не критическая. Ситуация там стабилизируется. Она динамична, но стабилизируется. Генеральный штаб через каждые несколько часов представляет официальную информацию о том, что там происходит на данный момент. Но Силы обороны стабилизируют ситуацию.

– Можете ли вы назвать примерное количество российских оккупационных войск, которое сейчас оперирует на севере Харьковщины? Это примерно 30 тысяч?

– Цифра, которую вы назвали – это вся группировка российских войск, которая находится недалеко от наших границ в Харьковской области, по информации Главного управления разведки. Из них только часть военнослужащих задействована в ведении боевых действий на севере Харьковщины. Я не могу назвать их точное количество, но по состоянию на данный момент это примерно до пяти батальонов личного состава. Она тоже не статична, потому что меняется.

– Мы понимаем, что и пять батальонов, и даже 30 тысяч, и даже всей группировки "Север" – этого недостаточно, если целью россиян является захват Харькова. Правильно ли я понимаю, что в рамках этой операции, которую проводит противник сейчас, такая цель как захват Харькова не стоит?

– Можно и так говорить – что захват Харькова как цель не стоит. Но, как я уже сказал, таким образом они пытаются оттянуть наши Силы обороны с других направлений на новую линию фронта, которую они открыли.

– Какая сейчас ситуация на Купянском направлении?

– За минувшие сутки по состоянию на утро там было 22 штурмовых атак и боевых действий. В то время как сутками ранее их было 19. То есть они несколько увеличили активность. Это районы населенных пунктов Лиман-Первый - Синьковка, Ольшана - Синьковка, Крахмальное - Берестово, Ковалевка - Новоегоровка и Площанка - Макеевка.

На некоторых участках мы улучшили свое тактическое положение. В ходе сражений мы не теряли там позиции. В районе населенных пунктов Ковалевка, Новоегоровка, Кисловка и Ивановка продолжаются боевые действия за отдельные позиции. В общем на линии Купянск – Сватово – Кременная враг пытается найти слабые места в нашей обороне. Для них важно зафиксироваться где-то, выйти на админграницу Луганской области и дойти до Купянска – Боровой.

Пока что они подтягивают к линии боестолкновения личный состав и технику, но необычной активности там не замеченр. Там не такие активные штурмовые действия, как по другим направлениям. Там преимущественно наносятся артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам, находящимся вблизи столкновения, а также проводится авиаразведка.