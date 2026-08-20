"Найжорсткіші в історії". Бессент обіцяє Ірану нові санкції

Сполучені Штати запровадять дуже суворі економічні обмеження проти Ірану. Подробиці буде відомо 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента, пише Reuters.
Бессент сказав, що проведе прес-конференцію в понеділок, щоб обговорити деталі.
"Це подвійний удар. У нас є блокада (проти Ірану - ред.), і ми матимемо найжорсткіші санкції в історії", - додав він.
Також він впевнений, що це спрацює в Ірані.
"Ми збираємося повалити цей режим", - закликав він.
Бессент вважає, що настав час для союзників США та решти світу прийняти рішення.
"Ми впевнені, що всі хочуть, щоб Ормузька протока була знову відкрита, а ціни на енергоносії знизилися", - сказав він.
Міністр фінансів зауважив, що Китай отримує 50% енергоносіїв зсередини Перської затоки. Тож участь у програмі тиску на Іран зробила б йому велику послугу.
Згідно з даними аналітичної компанії Kpler за 2025 рік, Китай купує понад 80% нафти, що постачається Іраном.
Якби США розпочали подальшу економічну війну з Китаєм - основним експортером до США - це було б ризиком зазнати ударів у відповідь.
До слова, Іран витримував жорсткі економічні санкції майже 50 років, з часів Ісламської революції 1979 року.
Раніше РБК-Україна писало, що США планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи. Насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.
Також 13 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив: США тотально контролюють Ормузьку протоку. Іран відповідає, що тільки вони управляють ключовим водним шляхом.
Крім того, Трамп змінив стратегію щодо Ірану, зробивши ставку на санкції та вичікування замість військових дій.