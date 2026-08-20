"Найжорсткіші в історії". Бессент обіцяє Ірану нові санкції

США готують нові санкції проти Ірану

Бессент сказав, що проведе прес-конференцію в понеділок, щоб обговорити деталі.

"Це подвійний удар. У нас є блокада (проти Ірану - ред.), і ми матимемо найжорсткіші санкції в історії", - додав він.

Також він впевнений, що це спрацює в Ірані.

"Ми збираємося повалити цей режим", - закликав він.

Звернення до Китаю

Бессент вважає, що настав час для союзників США та решти світу прийняти рішення.

"Ми впевнені, що всі хочуть, щоб Ормузька протока була знову відкрита, а ціни на енергоносії знизилися", - сказав він.

Міністр фінансів зауважив, що Китай отримує 50% енергоносіїв зсередини Перської затоки. Тож участь у програмі тиску на Іран зробила б йому велику послугу.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler за 2025 рік, Китай купує понад 80% нафти, що постачається Іраном. ⁠

Якби США розпочали подальшу економічну війну з Китаєм - основним експортером до США - це було б ризиком зазнати ударів у відповідь.

До слова, Іран витримував жорсткі економічні санкції майже 50 років, з часів Ісламської революції 1979 року.