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"Самые жесткие в истории". Бессент обещает Ирану новые санкции

22:00 20.08.2026 Чт
2 мин
США готовят "двойной удар" по экономике Ирана
aimg Елена Бджола
Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Соединенные Штаты введут очень строгие экономические ограничения против Ирана. Подробности будут известны 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента, пишет Reuters.

США готовят новые санкции против Ирана

Бессент сказал, что проведет пресс-конференцию в понедельник, чтобы обсудить детали.

"Это двойной удар. У нас есть блокада (против Ирана - ред.), и у нас будут самые жесткие санкции в истории", - добавил он.

Также он уверен, что это сработает в Иране.

"Мы собираемся свергнуть этот режим", - призвал он.

Обращение к Китаю

Бессент считает, что пора для союзников США и остального мира принять решение.

"Мы уверены, что все хотят, чтобы Ормузский пролив был вновь открыт, а цены на энергоносители снизились", - сказал он.

Министр финансов отметил, что Китай получает 50% энергоносителей из Персидского залива. Поэтому участие в программе давления на Иран оказало бы стране большую услугу.

Согласно данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай покупает более 80% поставляемой Ираном нефти . ⁠

Если бы США начали дальнейшую экономическую войну с Китаем - основным экспортером в США - это было бы риском испытать ответные удары.

К слову, Иран выдерживал жесткие экономические санкции почти 50 лет со времен Исламской революции 1979 года.

Ранее РБК-Украина писало, что США планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

Также 13 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил: США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.

Кроме того, Трамп изменил стратегию по Ирану, сделав ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.

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