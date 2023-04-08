ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів у США, - ISW

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 03:09
У Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів у США, - ISW Фото: у Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.

У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.

Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.

Багато ЗМІ в РФ відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і оманити російське військове командування.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль продовжує наполягати на тому, що він не зацікавлений у переговорах, покладаючи відповідальність на країни Заходу.
  • Російські авіаційні підрозділи змінюють тактику, можливо, внаслідок втрат авіації та виснаження запасів високоточної зброї.
  • Згідно з новими правилами, високопосадовці можуть покинути РФ тільки з дозволу прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна.
  • Окупанти продовжували наступ у районі Бахмута та наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк на сході України.
  • Російські сили продовжують будувати оборону у тимчасово окупованих регіонах Запорізької та Херсонської областей.
  • Російська окупаційна влада активізує роботу з паспортизації на окупованій частині України.

Раніше стало відомо, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Пізніше у соцмережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.

Детальніше про витік документів можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян