У Росії з тривогою відреагували на витік секретних документів у США, - ISW
Російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.
У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.
Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.
Багато ЗМІ в РФ відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і оманити російське військове командування.
Ключові висновки ISW:
- Кремль продовжує наполягати на тому, що він не зацікавлений у переговорах, покладаючи відповідальність на країни Заходу.
- Російські авіаційні підрозділи змінюють тактику, можливо, внаслідок втрат авіації та виснаження запасів високоточної зброї.
- Згідно з новими правилами, високопосадовці можуть покинути РФ тільки з дозволу прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна.
- Окупанти продовжували наступ у районі Бахмута та наземні атаки вздовж лінії Авдіївка – Донецьк на сході України.
- Російські сили продовжують будувати оборону у тимчасово окупованих регіонах Запорізької та Херсонської областей.
- Російська окупаційна влада активізує роботу з паспортизації на окупованій частині України.
Раніше стало відомо, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
Пізніше у соцмережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.
Детальніше про витік документів можна прочитати у матеріалі РБК-Україна - "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".
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