Самые высокие проценты: сколько Украина платит по кредитам МВФ

Средняя стоимость обслуживания всех кредитов, предоставленных Украине внешними официальными кредиторами, по состоянию на октябрь 2023 года составляет около 2,1% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию экс-председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны, оказались кредиты МВФ. Их обслуживание в 2023 году обойдется в около 8% годовых", - написал он.

Данилишин также привел данные для сравнения: кредит от Франции, полученный Украиной в ноябре 2022 года, имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 года - 1,0% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 года - 1,5% годовых.

Кредиты МВФ

Доля МВФ в помощи Украины невелика. В 2023 году Украина получила от фонда два транша на 2,7 млрд долларов и на 890 млн долларов. В декабре ожидается транш на 900 млн долларов. Общая сумма финансовой поддержки Украины составит около 45 млрд долларов.

По данным НБУ, во втором полугодии 2024 года Украина должна вернуть МВФ 1,925 млрд долларов, из которых 1,516 млрд долларов основная сумма, 408 млн долларов - проценты.

Отметим, НБУ и Минфин не публикуют данные о стоимости официальных заимствований Украины.

Стоимость кредитов МВФ растет из-за увеличения ставок центральными банками мира. К примеру, ставка ФРС США составляет 5,25-5,5%.