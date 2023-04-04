Вигідний час для покупок. Скільки сьогодні коштують квартири у Харкові

Різниця у 7 тисяч. Скільки коштують квартири на вторинному ринку в Харкові

Ціни на житло у Харкові за час війни значно знизилися, особливо на вторинне житло. Через коливання курсу ціни на квартири старого житлового фонду у доларовому еквіваленті зараз набагато нижчі, але в гривні залишилися приблизно такі самі, каже РБК-Україна Ігор Ткаченко, керівник агентства нерухомості "Європейське".

"Якщо говорити про хрущовки, які будувалися з 1954-го року, або "чешки" 70-х, то на них ціни точно нижчі. Якщо до війни така квартира коштувала 25 тисяч доларів, то зараз вже 18-20. З одного боку, в доларах різниця 7 тисяч, але у гривні виходить приблизно те саме", – розповідає співрозмовник.

Хоча це не найнижчі ціни, які були у Харкові під час війни: влітку минулого року спад був набагато більшим. Тоді часто однокімнатну продавали навіть за 13-15 тисяч. Але тепер люди все частіше повертаються до Харкова, попит вищий, і ціни також.

До міста їде багато переселенців із регіонів, які сильно постраждали від війни, особливо ті, у кого зруйноване житло.

Фото: Попит на квартири в Харкові напряму залежить від того, чи обстрілюють місто чи ні (житлобуд4.gs1.com.ua)

"Вони перебираються з деокупованих територій і їдуть до Харкова як до безпечнішого міста. Багато людей з Харківської області – Куп'янський, Ізюмський райони. Купують житло ті, хто має запас грошей і хто має намір залишатися в Україні. Але більшість грошей зовсім не має, і багатьом переселенцям Харків надає безкоштовне житло, яке знаходиться на міському балансі", – розповідає Ігор Ткаченко.

Через спад цін зараз у Харкові люди зараз можуть купити те, що не могли дозволити собі раніше, каже РБК-Україна Олена Манжос, директор компанії ХАН (Харківського агентства нерухомості). Вона впевнена, що зараз саме час купувати та реалізовувати те, що не виходило раніше.

"Буває, що людина має заощадження, наприклад, 30 тисяч. Раніше за ці гроші вона могла купити однокімнатну. Але ось влітку минулого року, коли ціни сильно впали, були випадки, коли за таку суму людина купувала квартиру з набагато більшою площею. Причому вже з ремонтом, з побутовою технікою, з меблями та в новобудові. І треба було додати лише 5 тисяч. Так людина може здійснити свою мрію та плани. Добре, що у багатьох плани зараз є", – каже директор агентства.

Будівництва відновлюють. Які ціни на житло у новобудовах

У квартирах від забудовника ціни також нижчі, ніж до вторгнення Росії, упевнені фахівці. Люди найчастіше орієнтуються на економ-сегмент, купують одно- чи двокімнатні.

"На первинці, звичайно, є продажі. Але основний попит – на квартири до 50 тисяч. У сегменті 100 тисяч доларів динаміки продажів не спостерігається зовсім. Беруть таке житло, в яке можна одразу заселятися. Ремонт робити мало хто готовий, на це у людей просто немає грошей. Зараз ремонтами загалом мало хто займається: це вже досить дороге задоволення, і коштуватиме набагато дорожче, ніж до війни", – описує ситуацію Ігор Ткаченко.

Фото: Харківські забудовники відновлюють роботи на об'єктах (facebook.com/gs1kharkov)

За оцінками Олени Манжос, якщо повноцінні однокімнатні квартири (не студії) на вторинному ринку з хорошим ремонтом коштують у середньому 24-25 тисяч, то в новобудові така ж коштуватиме 32-33. Але сьогодні незрозуміло, коли будуть здані об'єкти, які добудовуються. Терміни часто зсуваються, і тому на первинці люди хочуть купити такі квартири, де можна відразу отримати правовстановлюючий документ (коли покупець відразу стає власником житла).

"Якщо будинок ще не зданий, правовстановлюючий документ отримати ще не можна, цей фактор клієнтів трохи відштовхує. Тому купують таке житло, де одразу можна робити ремонт і де ви вже матимете право власності. На сьогодні це стало пунктом, на який звертають увагу", – каже директор агентства ХАН.

У Харкові не так багато забудовників, як у Києві, нагадують спеціалісти. Дехто заморозив рядок і зовсім не веде робіт. Дехто знову активно працює.

"Один забудовник знову добудовує та продає об'єкти. Інший отримав підряд від міста, займається активно реконструкцією постраждалих будинків і навіть розпочав будівництво нових комплексів. Загалом з урахуванням нової реальності забудовники поводяться досить активно. Є багато пропозицій: з ремонтом, без ремонту. І в різних сегментах: комфорт-клас, економ-клас, бізнес тощо", – зазначає Ігор Ткаченко.

Фото: Розбір аварійних ділянок житлового будинку на вулиці Героїв Праці (facebook.com/gs1kharkov)

Попит на квартири зростатиме – прогноз

Попит на житло у Харкові зараз безпосередньо залежить від того, обстрілюють місто чи ні. Олена Манжос розповідає: щойно трапляється новий ракетний удар, дзвінків одразу стає менше. Але приблизно через тиждень люди знову починають потроху цікавитись квартирами, особливо якщо питання з житлом треба вирішити вже зараз.

"Взимку традиційно на ринку затишшя. Але зараз попит потроху знову активізувався. Стало тепліше, на перегляди житла люди йдуть охочіше", – каже фахівець.

За її словами, зараз продають квартири навіть на Північній Салтівці, яка дуже постраждала від обстрілів.

"Я сама живу на Північній Салтівці. Живемо, нічого страшного. Район ділиться на частини. Є перша, друга. Найбільше постраждала третя, четверта. Деякі там квартири продають, часто готові навіть віддати за будь-яку ціну. Буває, що квартира ціла, але туди фізично не можна зайти, бо сильно постраждав під'їзд. Поки таких угод у нашій агенції не було, але коли ми переможемо, ринок відновлюватиметься набагато швидше", – прогнозує Олена.

Багато харків'ян вже повернулися до міста, зокрема з країн Європи. Попит на житло потроху зростатиме, вважає Ігор Ткаченко. Вже більшими темпами зростає попит на комерційну нерухомість: людям потрібні магазини, аптеки. І в цьому рітейл бачить фінансовий інтерес.

"Харків живе, всі вірять у перемогу. Впевнений, що попит відновлюватиметься, і все у нас налагодиться", – додає він.