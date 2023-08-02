Найважливіші півроку. Зеленський назвав послам 5 орієнтирів для роботи з партнерами
Президент Володимир Зеленський звернувся до послів України та озвучив п'ять основних завдань для них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час звернення до українських послів.
За словами Зеленського, в останній літній місяць необхідно підготуватись до нового політичного сезону у світі, для того, щоб він теж став проукраїнським.
"Час із вересня до грудня буде періодом рішень. Відповідальних рішень – і для України, і для всієї Європи, і для глобальної безпеки. Маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було синьо-жовтим, нашим, українським, національним – і всі наші рішення, і рішення разом із партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій", - сказав президент.
Він заявив, що наразі для керівників закордонних дипломатичних установ України є п'ять основних орієнтирів:
- формула миру;
- зброя та санкції;
- інтеграція України з ЄС та НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства;
- економіка та відновлення;
- наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи.
"Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами Формули миру, із питаннями справедливості. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиція в міжнародних відносинах здатні допомогти з поверненням українських дітей, які були депортовані силою в Росію, із поверненням бійців, військових і цивільних наших полонених", - підкреслив Зеленський.
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