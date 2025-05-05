Найважливіші функції автомобільної сигналізації: що вона може і чому її можна навчити

Автомобільні охоронні системи в наш час мають передбачувано широкий набір можливостей, але чи все вони варті того, щоб за них доплачувати? Журналісти РБК-Україна Авто розповідають про ті з функції "сигналок", без яких можна обійтися.

Охоронні системи для авто потроху втрачають популярність, але ті моделі, що в Україні залишаються на ринку, часто вражають багатством функціоналу. І з його переліком краще ознайомитись ще до покупки, аби не заплатити за те, чим ви потім не будете користуватись.

Необов’язкові функції охоронних систем

Не те щоб це були зовсім зайві можливості, але якщо є мета не просто захистити машину від крадіжки, а зробити це за найменшу суму (без шкоди для головного), від дечого можна відмовитись.

Зворотній зв’язок . Наявність каналу зв’язку машини з власником стала звичайною справою, проте деякі прості моделі не мають жодного зворотного зв’язку – ані через брелок, ані за телефоном, ані з диспетчером за інтернетом. Інакше кажучи, водій машиною командувати може, а вона йому щось доповідає завдяки сирені. Що іноді буває цілком прийнятним.

. Наявність каналу зв’язку машини з власником стала звичайною справою, проте деякі прості моделі не мають жодного зворотного зв’язку – ані через брелок, ані за телефоном, ані з диспетчером за інтернетом. Інакше кажучи, водій машиною командувати може, а вона йому щось доповідає завдяки сирені. Що іноді буває цілком прийнятним. GSM-канал . Вбудований (або в окремому корпусі) модуль мобільного зв’язку міг би тримати зв’язок машини із смартфоном власника, але без цього цілком можна обійтися – ти більше, що він доволі дорогий.

. Вбудований (або в окремому корпусі) модуль мобільного зв’язку міг би тримати зв’язок машини із смартфоном власника, але без цього цілком можна обійтися – ти більше, що він доволі дорогий. GPS-блок . Даний модуль визначає положення машини на місцевості, щоб потім в той чи інший спосіб доповісти про геолокацію власникові. Опція недешева, але найчастіше має вигляд додаткового блоку, тож при купівлі “сигналки” відмовитися від нього доволі легко.

. Даний модуль визначає положення машини на місцевості, щоб потім в той чи інший спосіб доповісти про геолокацію власникові. Опція недешева, але найчастіше має вигляд додаткового блоку, тож при купівлі “сигналки” відмовитися від нього доволі легко. CAN-модуль. На деяких сучасних авто, де бортова електрика використовує так звану CAN-шину, цей модуль дуже бажаний – але необов’язковий. Якщо встановити на таке авто охорону без CAN-модуля, охоронна система працюватиме, хоча частину функції буде обмежено. Ну, а для машини із звичайною проводкою це модуль однозначно не потрібен.

На деяких сучасних авто, де бортова електрика використовує так звану CAN-шину, цей модуль дуже бажаний – але необов’язковий. Якщо встановити на таке авто охорону без CAN-модуля, охоронна система працюватиме, хоча частину функції буде обмежено. Ну, а для машини із звичайною проводкою це модуль однозначно не потрібен. Додаткові функції (так звані сервісні) . Дистанційний запуск двигуна, таймер турбіни, управління люком та доводчиками дверей тощо – на деяких “сигналках“ такі додаткові функції забезпечуються модулем в окремому корпусі. Тобто теоретично від нього можна вмовитись, навіть якщо ви обираєте модель більш-менш високого цінового сегменту.

. Дистанційний запуск двигуна, таймер турбіни, управління люком та доводчиками дверей тощо – на деяких “сигналках“ такі додаткові функції забезпечуються модулем в окремому корпусі. Тобто теоретично від нього можна вмовитись, навіть якщо ви обираєте модель більш-менш високого цінового сегменту. Антипограбування (Anti High Jeck). – Для власників дорогих машин це корисний функціонал, з ним менше шансів, що авто заберуть просто на вулиці під загрозою, наприклад, зброї. Проте, якщо машиною не користуються часто у неблагополучних районах в темну пору доби, за Anti High Jeck можна не доплачувати.



Коротко

На жаль, серед додаткових є опції, від яких не можна відмовитись, бо вони за умовчанням входять до мінімального набору функціоналу – у тому числі і в бюджетних моделях охоронних систем. З іншого боку, остерігайтесь придбати не просто простеньку систему, а якісь найдешевший продукт, який є неякісним сам по собі. Відтак, може вийти, що за деякі незатребувані вами можливості все одно доведеться заплатити, тому що у каталогах технічно якісних “сигналок” зовсім порожніх комплектацій може не виявитись.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.