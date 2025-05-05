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Найважливіші функції автомобільної сигналізації: що вона може і чому її можна навчити

Понеділок 05 травня 2025 14:10
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Найважливіші функції автомобільної сигналізації: що вона може і чому її можна навчити Фото: найважливіші функції автомобільної сигналізації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобільні охоронні системи в наш час мають передбачувано широкий набір можливостей, але чи все вони варті того, щоб за них доплачувати? Журналісти РБК-Україна Авто розповідають про ті з функції "сигналок", без яких можна обійтися.

Про зайві можливості вашої "сигналки" читайте в матеріалі РБК-Україна.

Охоронні системи для авто потроху втрачають популярність, але ті моделі, що в Україні залишаються на ринку, часто вражають багатством функціоналу. І з його переліком краще ознайомитись ще до покупки, аби не заплатити за те, чим ви потім не будете користуватись.

Найважливіші функції автомобільної сигналізації: що вона може і чому її можна навчити

Необов’язкові функції охоронних систем

Не те щоб це були зовсім зайві можливості, але якщо є мета не просто захистити машину від крадіжки, а зробити це за найменшу суму (без шкоди для головного), від дечого можна відмовитись.

  • Зворотній зв’язок. Наявність каналу зв’язку машини з власником стала звичайною справою, проте деякі прості моделі не мають жодного зворотного зв’язку – ані через брелок, ані за телефоном, ані з диспетчером за інтернетом. Інакше кажучи, водій машиною командувати може, а вона йому щось доповідає завдяки сирені. Що іноді буває цілком прийнятним.
  • GSM-канал. Вбудований (або в окремому корпусі) модуль мобільного зв’язку міг би тримати зв’язок машини із смартфоном власника, але без цього цілком можна обійтися – ти більше, що він доволі дорогий.
  • GPS-блок. Даний модуль визначає положення машини на місцевості, щоб потім в той чи інший спосіб доповісти про геолокацію власникові. Опція недешева, але найчастіше має вигляд додаткового блоку, тож при купівлі “сигналки” відмовитися від нього доволі легко.
  • CAN-модуль. На деяких сучасних авто, де бортова електрика використовує так звану CAN-шину, цей модуль дуже бажаний – але необов’язковий. Якщо встановити на таке авто охорону без CAN-модуля, охоронна система працюватиме, хоча частину функції буде обмежено. Ну, а для машини із звичайною проводкою це модуль однозначно не потрібен.
  • Додаткові функції (так звані сервісні). Дистанційний запуск двигуна, таймер турбіни, управління люком та доводчиками дверей тощо – на деяких “сигналках“ такі додаткові функції забезпечуються модулем в окремому корпусі. Тобто теоретично від нього можна вмовитись, навіть якщо ви обираєте модель більш-менш високого цінового сегменту.
  • Антипограбування (Anti High Jeck). – Для власників дорогих машин це корисний функціонал, з ним менше шансів, що авто заберуть просто на вулиці під загрозою, наприклад, зброї. Проте, якщо машиною не користуються часто у неблагополучних районах в темну пору доби, за Anti High Jeck можна не доплачувати.

Найважливіші функції автомобільної сигналізації: що вона може і чому її можна навчити
Коротко

На жаль, серед додаткових є опції, від яких не можна відмовитись, бо вони за умовчанням входять до мінімального набору функціоналу – у тому числі і в бюджетних моделях охоронних систем. З іншого боку, остерігайтесь придбати не просто простеньку систему, а якісь найдешевший продукт, який є неякісним сам по собі. Відтак, може вийти, що за деякі незатребувані вами можливості все одно доведеться заплатити, тому що у каталогах технічно якісних “сигналок” зовсім порожніх комплектацій може не виявитись.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.

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