ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить

Понедельник 05 мая 2025 14:10
UA EN RU
Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить Фото: важнейшие функции автомобильной сигнализации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автомобильные охранные системы в наше время имеют предсказуемо широкий набор возможностей, но все ли они стоят того, чтобы за них доплачивать? Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают о тех из функций "сигналок", без которых можно обойтись.

О лишних возможностях вашей "сигналки" читайте в материале РБК-Украина.

Охранные системы для авто понемногу теряют популярность, но те модели, которые в Украине остаются на рынке, часто поражают богатством функционала. И с его перечнем лучше ознакомиться еще до покупки, чтобы не заплатить за то, чем вы потом не будете пользоваться.

Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить

Необязательные функции охранных систем

Не то чтобы это были совсем лишние возможности, но если есть цель не просто защитить машину от кражи, а сделать это за наименьшую сумму (без ущерба для главного), от кое-чего можно отказаться.

  • Обратная связь. Наличие канала связи машины с владельцем стало обычным делом, однако некоторые простые модели не имеют никакой обратной связи - ни через брелок, ни по телефону, ни с диспетчером по интернету. Иными словами, водитель машиной командовать может, а она ему что-то докладывает благодаря сирене. Что иногда бывает вполне приемлемым.
  • GSM-канал. Встроенный (или в отдельном корпусе) модуль мобильной связи мог бы держать связь машины со смартфоном владельца, но без этого вполне можно обойтись - тем более, что он довольно дорогой.
  • GPS-блок. Данный модуль определяет положение машины на местности, чтобы затем тем или иным способом доложить о геолокации владельцу. Опция недешёвая, но чаще всего имеет вид дополнительного блока, так что при покупке "сигналки" отказаться от него довольно легко.
  • CAN-модуль. На некоторых современных авто, где бортовая электрика использует так называемую CAN-шину, этот модуль весьма желателен - но необязателен. Если установить на такое авто охрану без CAN-модуля, охранная система будет работать, хотя часть функций будет ограничена. Ну, а для машины с обычной проводкой это модуль однозначно не нужен.
  • Дополнительные функции (так называемые сервисные). Дистанционный запуск двигателя, таймер турбины, управление люком и доводчиками дверей и т.п. - на некоторых "сигналках" такие дополнительные функции обеспечиваются модулем в отдельном корпусе. То есть теоретически от него можно отказаться, даже если вы выбираете модель более-менее высокого ценового сегмента.
  • Антиограбление (Anti High Jeck)- Для владельцев дорогих машин это полезный функционал, с ним меньше шансов, что авто заберут прямо на улице под угрозой, например, оружия. Однако, если машиной не пользуются часто в неблагополучных районах в темное время суток, за Anti High Jeck можно не доплачивать.

Важнейшие функции автомобильной сигнализации: что она может и чему ее можно научить
Коротко

К сожалению, среди дополнительных есть опции, от которых нельзя отказаться, потому что они по умолчанию входят в минимальный набор функционала - в том числе и в бюджетных моделях охранных систем. С другой стороны, остерегайтесь приобрести не просто простенькую систему, а какой-то дешевый продукт, который является некачественным сам по себе. Так что может получиться, что за некоторые невостребованные вами возможности всё равно придётся заплатить, потому что в каталогах технически качественных "сигналок" совсем пустых комплектаций может не оказаться.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.

Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
NEWS
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления