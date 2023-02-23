Найцінніший гравець НБА-2017 підшукав новий клуб

Досвідчений оборонець підписав контракт із "Кліпперс". Деталі та терміни угоди наразі залишаються невідомими.

Вестбрук повернувся до Лос-Анджелеса в статусі вільного агента. На початку лютого "Лейкерс" обміняли його до "Юти" в рамках великого обміну за участі ще й третьої команди – "Міннесоти". Напередодні 34-річний плеймейкер покинув ринок відмов.

У новій команді Вестбрук виступатиме під 0-м номером. Потенційний дебют ветерана в лавах "Кліпперс" може відбутися у ніч проти суботи. Каліфорнійці на домашній арені приймуть "Сакраменто".

Хто такий Расселл Вестбрук

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "УКЛА Брюїнз". На драфті НБА-2008 обраний під 4-м номером "Сіетлом" і переїхав разом із командою до Оклахоми.

Провів у складі "Тандер" 11 сезонів. Далі захищав кольори "Г'юстона", "Вашингтона" та "Лейкерс". Став Найціннішим гравцем НБА за підсумками сезону 2016/17. У 2011-2013, 2015-2022 рр. брав участь у Матчах всіх зірок асоціації.

У складі збірної США Вестбрук тріумфував на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Батько сина Ноя та дівчаток-близнюків – Скай і Джордін.