Самый ценный игрок НБА-2017 подыскал новый клуб

Опытный защитник подписал контракт с "Клипперс". Детали и сроки соглашения в данный момент остаются неизвестными.

Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес в статусе свободного агента. В начале февраля "Лейкерс" обменяли его в "Юту" в рамках большого обмена с участием еще и третьей команды – "Миннесоты". Накануне 34-летний плеймейкер покинул рынок отказов.

В новой команде Уэстбрук будет выступать под 0-м номером. Потенциальный дебют ветерана в рядах "Клипперс" может состояться в ночь на субботу. Калифорнийцы на домашней арене примут "Сакраменто".

Кто такой Расселл Уэстбрук

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "УКЛА Брюинз". На драфте НБА-2008 выбран под 4-м номером "Сиэтлом" и переехал вместе с командой в Оклахому.

Провел в составе "Тандер" 11 сезонов. Далее защищал цвета "Хьюстона", "Вашингтона" и "Лейкерс". Стал самым ценным игроком НБА по итогам сезона 2016/17. В 2011-2013, 2015-2022 гг. принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации.

В составе сборной США Уэстбрук триумфовал на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Отец сына Ноя и девочек-близнецов – Скай и Джордин.