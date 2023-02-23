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Самый ценный игрок НБА-2017 подыскал новый клуб

Фото: Расселл Уэстбрук с наградой MVP Матча всех звезд (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

В ряды "Лос-Анджелес Клипперс" перебрался девятикратный участник Матчей всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации Расселл Уэстбрук. До недавнего времени он защищал цвета самого принципиального оппонента – "Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный защитник подписал контракт с "Клипперс". Детали и сроки соглашения в данный момент остаются неизвестными.

Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес в статусе свободного агента. В начале февраля "Лейкерс" обменяли его в "Юту" в рамках большого обмена с участием еще и третьей команды – "Миннесоты". Накануне 34-летний плеймейкер покинул рынок отказов.

В новой команде Уэстбрук будет выступать под 0-м номером. Потенциальный дебют ветерана в рядах "Клипперс" может состояться в ночь на субботу. Калифорнийцы на домашней арене примут "Сакраменто".

Кто такой Расселл Уэстбрук

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "УКЛА Брюинз". На драфте НБА-2008 выбран под 4-м номером "Сиэтлом" и переехал вместе с командой в Оклахому.

Провел в составе "Тандер" 11 сезонов. Далее защищал цвета "Хьюстона", "Вашингтона" и "Лейкерс". Стал самым ценным игроком НБА по итогам сезона 2016/17. В 2011-2013, 2015-2022 гг. принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации.

В составе сборной США Уэстбрук триумфовал на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Отец сына Ноя и девочек-близнецов – Скай и Джордин.

К слову, Матч всех звезд-2023 завершился победой команды Янниса над командой Леброна в Юте.

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