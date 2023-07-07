Найтитулованіший клуб України став жіночою командою середняка УПЛ

Гранд вітчизняного жіночого футболу розпочав співпрацю зі середняком української Прем'єр-ліги. У прийдешньому сезоні харків'янки відновлять виступи в елітному дивізіоні жінок.

"Житлобуд-1" відтепер буде жіночою командою "Металіста 1925". Головним тренером колективу став Володимир Пятенко. У минулому сезоні він очолював жіночу команду київського "Динамо", з якою фінішував на 7-й сходинці чемпіонату України.

У наступному розіграші жіночої першості зіграють 12 клубів. Сезон складатиметься з двох етапів. На першому всі команди зіграють одне коло, а на другому їх розділять на чемпіонську групу та тих, хто боротиметься за виживання. Очки з першого етапу збережуть.

Що відомо про "Житлобуд-1"

Заснований у 2002 році жіночий футбольний клуб. Попередні назви – "Харків-Кондиціонер", "Металіст" та "Арсенал".

Будівельна компанія АТ Трест "Житлобуд-1" взяла опіку над командою у 2006 році. З тих пір харків'янки стали безумовним лідером вітчизняного жіночого футболу. До внутрішніх титулів додалися успіхи на європейській арені. У сезоні 2018/19 команда дійшла до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів серед жінок.

Загалом "Житлобуд-1" здобув 10 чемпіонських титулів і завоював 11 Кубків України. Минулий сезон харків'янки пропустили зі збереженням місця в еліті жіночого футболу.