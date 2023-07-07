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Самый титулованный клуб Украины стал женской командой середняка УПЛ

Фото: "Жилстрой-1" – самый титулованный клуб Украины (facebook.com/uafwomen)
Автор: Антон Федорцив

Многократный чемпион Украины в женском футболе – харьковский "Жилстрой-1" – присоединился к местному "Металлисту 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Гранд отечественного женского футбола начал сотрудничество со середняком украинской Премьер-лиги. В грядущем сезоне харьковчанки возобновят выступления в элитном дивизионе женщин.

"Жилстрой-1" теперь будет женской командой "Металлиста 1925". Главным тренером коллектива стал Владимир Пятенко. В прошлом сезоне он возглавлял женскую команду киевского "Динамо", с которой финишировал на 7-й строчке чемпионата Украины.

В следующем розыгрыше женского первенства сыграют 12 клубов. Сезон будет состоять из двух этапов. На первом все команды сыграют один круг, а на втором их разделят на чемпионскую группу и тех, кто будет бороться за выживание. Очки с первого этапа сохранят.

Что известно о "Жилстрое-1"

Основанный в 2002 году женский футбольный клуб. Прежние названия – "Харьков-Кондиционер", "Металлист" и "Арсенал".

Строительная компания АО Трест "Жилстрой-1" взяла опеку над командой в 2006 году. С тех пор харьковчанки стали безусловным лидером отечественного женского футбола. К внутренним титулам добавились успехи на европейской арене. В сезоне 2018/19 команда дошла до 1/16 финала Лиги чемпионов среди женщин.

В общей сложности "Жилстрой-1" выиграл 10 чемпионских титулов и завоевал 11 Кубков Украины. Прошлый сезон харьковчанки пропустили с сохранением места в элите женского футбола.

К слову, ранее "Ворскла" и "Кривбасс" получили соперников в женской Лиге чемпионов.

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