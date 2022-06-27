Найти компромисс. Эрдоган встретится с лидерами Швеции и Финляндии до саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в переговорах с лидерами Швеции и Финляндии, а также генсеком НАТО во вторник в преддверии саммита североатлантического альянса в Мадриде.

"По просьбе генерального секретаря НАТО в Мадриде состоится четырехсторонняя встреча на уровне лидеров глав государств с участием нашего президента. На ней могут быть достигнуты определенные договоренности", - отметил Калин.

В то же время он подчеркнул, что присутствие Эрдогана на переговорах со Швецией, Финляндией и НАТО во вторник не означает, что Турция готова отступить от своей позиции. Калин сказал, что Турция и страны Северной Европы пришли к согласию по многим вопросам. Лидеры стран НАТО соберутся на саммит в Мадриде 29 июня.