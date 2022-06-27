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Знайти компроміс. Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО

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Мадрид, Понеділок 27 червня 2022 01:21
Знайти компроміс. Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО Фото: Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у переговорах з лідерами Швеції і Фінляндії, а також генсеком НАТО у вівторок напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Мадриді.

Про це заявив прес - секретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

"На прохання генерального секретаря НАТО в Мадриді відбудеться чотиристороння зустріч на рівні лідерів глав держав за участю нашого президента. На ній можуть бути досягнуті певні домовленості", - зазначив Калін.

Водночас він підкреслив, що присутність Ердогана на переговорах зі Швецією, Фінляндією і НАТО у вівторок не означає, що Туреччина готова відступити від своєї позиції. Калін сказав, що Туреччина і країни Північної Європи дійшли згоди з багатьох питань. Лідери країн НАТО зберуться на саміт у Мадриді 29 червня.

Нагадаємо, що раніше Туреччина заявила, що не розглядає саміт НАТО в Мадриді наступного тижня як кінцевий термін для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу.

Також ми писали, що, за словами президента Фінляндії Саулі Нііністе, його країна може не вступити до НАТО раніше вересня через Туреччину.

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