Знайти компроміс. Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО

Фото: Ердоган зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії до саміту НАТО (gettyimages.com)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган візьме участь у переговорах з лідерами Швеції і Фінляндії, а також генсеком НАТО у вівторок напередодні саміту Північноатлантичного альянсу в Мадриді.

Про це заявив прес - секретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

"На прохання генерального секретаря НАТО в Мадриді відбудеться чотиристороння зустріч на рівні лідерів глав держав за участю нашого президента. На ній можуть бути досягнуті певні домовленості", - зазначив Калін. Водночас він підкреслив, що присутність Ердогана на переговорах зі Швецією, Фінляндією і НАТО у вівторок не означає, що Туреччина готова відступити від своєї позиції. Калін сказав, що Туреччина і країни Північної Європи дійшли згоди з багатьох питань. Лідери країн НАТО зберуться на саміт у Мадриді 29 червня.