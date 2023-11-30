Найтепліший в історії спостережень: в ООН назвали кліматичні рекорди 2023 року

Глобальна середня температура в 2023 році в жовтні була приблизно на 1,4 градуса вище за середнє значення за 1850 - 1900 роки.

"Різниця між 2023, 2016 і 2020 роками, які раніше вважалися найтеплішими роками, така, що останні два місяці навряд чи вплинуть на рейтинг", - йдеться у повідомленні.

При цьому останні дев'ять років, з 2015 по 2023 рік, стали найтеплішими за всю історію спостережень.

Явище Ель-Ніньо, що викликає потепління, виникло в Північній півкулі навесні 2023 року і швидко розвивалося влітку, ймовірно, ще більше посилить спеку в 2024 році, оскільки Ель-Ніньо зазвичай має найбільший вплив на глобальні температури після досягнення піку, прогнозують у Всесвітній метеорологічній організації

У відеозверненні, що супроводжує доповідь ВМО щодо клімату, генсек ООН Гутерріш закликав лідерів країн вжити термінових заходів на переговорах ООН щодо зміни клімату КС-28. "У нас є дорожня карта, що дозволяє обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів та уникнути найгірших наслідків кліматичного хаосу", - сказав він.

Рекорди 2023 року

Хвилі тепла торкнулися багатьох регіонів світу. Деякі з найбільш значних були зафіксовані у Південній Європі та Північній Африці, особливо у другій половині липня, коли стояла сильна та винятково стійка спека. Температура в Італії досягла 48,2 градусів, а рекордно високі температури - 49,0 градусів, 50,4 градусів та 49,2 градусів - були зафіксовані в Тунісі (Туніс), Агадірі (Марокко) та Алжирі (Алжир) відповідно.

Глобальна середня температура поверхні моря була рекордно високою для цього часу року, починаючи з кінця весни Північної півкулі. Винятково високі температури були зафіксовані в східній частині Північної Атлантики, Мексиканській затоці і Карибському басейні, а також на великих територіях Південного океану, де спостерігалися морські теплові хвилі, що широко розповсюдилися.

У 2023 році глобальний середній рівень моря досяг рекордної позначки за весь період супутникових спостережень (з 1993 р.), що відображає потепління океану, що триває, а також танення льодовиків і крижаних щитів. Темпи підвищення глобального середнього рівня моря протягом останніх десяти років (2013-2022 рр.) більш ніж удвічі перевищують темпи підвищення рівня моря протягом першого десятиліття супутникових спостережень (1993-2002 рр.).

У лютому довжина морського льоду в Антарктиці досягла абсолютного рекордно низького рівня для ери супутників (з 1979 року до теперішнього часу). Починаючи з червня, довжина льоду була рекордно низькою для цієї пори року.

Клімат в Україні

Нагадаємо, середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта - у серпні.

Безморозний період у Києві цього року тривав 232 дні - з 31 березня по 18 листопада, найдовше в історії спостережень з 1881 року.