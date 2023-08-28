Найспекотніші вихідні: у Києві зафіксовано три температурних рекорди

На вихідних у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Кліматична норма перевищена на 8 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Ніч на неділю, 27 серпня у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,3 градусів. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8 градусів.
Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла 33,3 градусів і повторила попередній рекордний показник 1943 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 26,9 градусів, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3 градусів, а кліматичну норму - на 8,0 градусів.
Як повідомляло РБК-Україна, суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів, скоріш за все, утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.
Синоптики в США впевнені на 95%, що явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, триватиме до лютого 2024 року.