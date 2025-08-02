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Найсмачніший рецепт запеченого сала, яке просто тане у роті: спробуйте вже сьогодні

Субота 02 серпня 2025 13:45
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Найсмачніший рецепт запеченого сала, яке просто тане у роті: спробуйте вже сьогодні Як приготувати найсмачніше запечене сало (Кадр з відео)
Автор: Людмила Жукова

Запечене сало - це справжній гастрономічний хіт української кухні. Його можна подавати до картоплі, хліба чи навіть на святковий стіл. А якщо приготувати його правильно, воно буквально тане у роті, залишаючи після себе насичений аромат та неперевершений смак.

РБК-Україна ділиться з вами найкращим рецептом запеченого сала, яке нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти, які вам знадобляться

  • свіже сало з м'ясним прошарком - 1 кг

  • часник - 6-8 зубчиків

  • сіль - 1 ст. ложка

  • чорний мелений перець - за смаком

  • паприка - 1 ч. ложка

  • лавровий лист - 4-5 шт.

  • сухі трави (базилік, орегано, чебрець) - за бажанням

  • фольга

Покроковий рецепт приготування сала

Підготовка сала

Вибирайте шматок з прошарками м’яса, так сало вийде соковитішим. Наріжте його на великі порційні шматки або залиште цілим, якщо плануєте запікати одним пластом.

Маринад

Подрібніть часник, додайте сіль, перець, паприку, трави. Натріть сумішшю сало з усіх боків. Для аромату вставте шматочки лаврового листа у надрізи на шкурі.

Найсмачніший рецепт запеченого сала, яке просто тане у роті: спробуйте вже сьогодніНатріть сало спеціями з усіх боків (Скриншот)

Витримка

Залиште сало маринуватись на 4-6 годин або на ніч у холодильнику. Так спеції краще проникнуть у структуру м’яса.

Запікання

Загорніть сало щільно у фольгу, викладіть у форму або на деко. Запікайте при 180°C 1,5 години. Потім розгорніть фольгу й дайте ще 10-15 хвилин, щоб з’явилася рум’яна скоринка.

В результаті у вас вийде ніжне, ароматне сало з хрусткою скоринкою. Воно чудово смакує як гарячим, так і холодним. А якщо лишити його в холодильнику на ніч, то на ранок отримаєте ідеальну закуску на хліб.

Цей рецепт - справжній кулінарний скарб для тих, хто любить домашні делікатеси.

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В матеріалі використані такі джерела: YouTube-канал "Карпатські шкварки", поради кулінарів.

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