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Найсильніші дощі за 140 років: у Китаї через негоду загинуло щонайменше 10 людей

Фото: через найпотужніші за 140 років дощі в Китаї загинуло 10 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тайфун Доксурі, який обрушився на Китай, приніс найсильніші дощі за останні 140 років. Внаслідок цього у провінції Хебей щонайменше 10 людей загинули, 18 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У провінції Хебей тривають роботи з ліквідації наслідків повені, яка знищила житлові будинки, інфраструктуру та затопила цілі райони. Торговельні вулиці перетворилися на річки і коричневою водою. Також, повністю затоплені сільськогосподарські угіддя в прилеглих районах. Загинуло щонайменше 10 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісти.

Метеорологічне агентство Китаю оголосило червоний рівень тривоги, щоб попередити людей про "геологічні ризики". Влада евакуювала більше половини із 11.5 млн населення з півночі, оскільки ці районі мають високий ризик зсувів і повеней через дощі. 

В липні Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю заявило, що зафіксувало 142 загиблих або зниклих безвісти через екстремальні погодні умови.

Тайфун Доксурі в Тайвані

Через підготовку до тайфуну Доксурі, який отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів, Тайвань відмінив свої щорічні військові навчання Han Kuang.

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Китай